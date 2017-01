Recontagem no AM descobre mais 41 presos foragidos durante Ano Novo

Onze dias depois da fuga e do massacre de ao menos 56 detentos durante o Ano Novo, o governo do Amazonas descobriu nesta quinta-feira (12) que 41 presos foragidos não haviam sido contabilizados. Ao todo, foram 225 fugitivos.

Com a revisão, sobe para a 148 o número de detentos que continuam foragidos dos complexos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat). Até o final da quinta, 77 haviam sido recapturados.

No domingo (8), outros dois detentos escaparam da Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus, durante uma nova briga de presos deixou quatro mortos.

O erro na contagem foi revelado na noite de quinta pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), em nota à imprensa. O comunicado não explica como ocorreu a falha, e ninguém do governo estadual se pronunciou do assunto até agora.

Na tentativa de recuperar o controle do sistema prisional, 17 presos apontados como líderes do massacre no Compaj deixaram Manaus rumo a presídios federais.

O governo do Amazonas também recebeu o reforço de 99 homens da Força Nacional, que se encarregarão da segurança do entorno do Compaj. A ideia é liberar mais policiais estaduais para atuar na recaptura dos presos.