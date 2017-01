Recapturado um dos 14 detentos que fugiram do presídio de Edéia

Apenas um dos 14 detentos que fugiram do presídio de Edéia durante o banho de sol, na tarde de domingo (22), foi recapturado, segundo a direção da unidade prisional.

De acordo com nota encaminhada pela Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), um dos presos, que havia serrado a grade que separa as celas da área destinada ao banho de sol, ficou escondido e não retornou ao local. No momento em que um agente fazia a contagem dos presos para o recolhimento, ele foi rendido pelo detento. A arma do agente foi tomada. Com o servidor sob ameaça, outro agente também foi rendido.

A unidade prisional de Edéia teve a segurança reforçada. Ainda segundo a SSPAP, a administração da unidade prisional vai instaurar sindicância para apurar as circunstâncias da fuga e responsabilidades.