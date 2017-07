Recapturado detento suspeito de decapitação durante rebelião em Jussara

Cinco detentos foram recapturados nesta quinta-feira (27), após rebelião e fuga no presídio de Jussara, na região Noroeste de Goiás. Outros quatro continuam foragidos.

Em nota, a Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap) informou que o preso Walissom Barbosa, conhecido como Restim, é suspeito de dois homicídios e decapitação durante a rebelião.

Ainda de acordo com o órgão, na noite desta quarta-feira (26), os presos se rebelaram, renderam os funcionários que serviam o jantar e mataram quatro detentos. Dois corpos foram carbonizados e um deles foi decapitado.

A administração do presídio foi queimada e a viatura de escolta destruída pelos rebelados. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter o fogo na unidade. Ao todo, nove presos fugiram do local, levando as armas dos agentes.

Leia a nota oficial na íntegra:

NOTA-SEAP-ATUALIZAÇÃO

Mais dois presos foragidos da unidade prisional de Jussara foram recapturados nesta quinta-feira (27/07): Walissom Barbosa, conhecido como Restim (suspeito de dois homicídios e decapitação durante a rebelião) e Yuri Gabriel.

No total, nove presos fugiram do local no final da tarde de quarta-feira (26/07), levando as armas dos agentes. Cinco deles já foram recapturados pelas forças de segurança, que continuam em busca dos quatro foragidos.

Quatro detentos morreram durante a rebelião.

Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap)