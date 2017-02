Recém-nascido morre em capotamento na BR-060, em Goiânia

Atualizada às 17h09 - 20/02/2017

Um recém-nascido morreu após um carro sair da pista e capotar na BR-060, em Goiânia, na saída para Guapó, na tarde desta segunda-feira (20).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas viaturas e um helicóptero realizaram o atendimento à ocorrência. Ainda segundo a corporação, além da criança, outras duas pessoas estavam dentro do veículo, um Uno Mille, e eram pai e mãe do recém-nascido.

O pai, de 33 anos, sofreu escoriações e está com suspeita de uma luxação no ombro. A mãe, de 40, sofreu um trauma cranioencefálico e está consciente. Os dois sobreviventes foram encaminhados ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

A Polícia Rodoviária Federal não soube informar o que teria provocado o acidente.

Em breve, novas informações.