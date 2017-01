Rebelião em presídio deixa um morto e 13 feridos em PE

Presos da penitenciária da cidade de Santa Cruz do Capibaribe (a 192 km do Recife), no agreste pernambucano, iniciaram uma rebelião na manhã deste sábado (21).

Iniciado por volta das 5h, o motim resultou em um morto e 13 feridos, segundo a Secretaria Extraordinária de Ressocialização de Pernambuco. Três presos fugiram.

Policiais do 24º Batalhão de Polícia Militar e do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior foram enviados ao local. Segundo o governo de Pernambuco, a situação foi controlada com o apoio da PM e de agentes penitenciários.

Superlotado, o presídio atualmente abriga 455 presos, quase três vezes mais do que a sua capacidade, que é de 186 presos.

Ainda não há informações sobre as causas da rebelião. A secretaria de Ressocialização informou que vai abrir uma sindicância para apurar o caso.