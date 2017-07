Rebelião deixa seis mortos em presídio de Jussara

Atualizada às 23 horas - 26/07/2017

Detentos do Presídio de Jussara, no Noroeste do Estado, iniciaram uma rebelião na unidade no final da tarde desta quarta-feira (26).

Segundo a Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap), eles conseguiram render os servidores de plantão, atearam fogo na cadeia e mataram seis detentos, sendo que um deles foi decapitado e dois tiveram seus corpos carbonizados. Oito conseguiram fugir do local levando as armas dos agentes.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe de combate a incêndio foi deslocada para a cidade para combater o fogo, que teria se iniciado após a queima de colchões em uma das alas da unidade.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para dar apoio aos agentes prisionais. Até o fechamento deste texto, nenhum preso havia sido recapturado.

A Seap informou ainda que tomará todas as medidas administrativas para apurar as causas do ocorrido.