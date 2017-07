Rebelião causa incêndio em presídio de Jussara

Atualizada às 22h40 - 26/07/2017

Detentos do Presídio de Jussara, no Noroeste do Estado, iniciaram uma rebelião na unidade na noite desta quarta-feira (26).

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe de combate a incêndio foi deslocada para a cidade para combater o fogo que teria se iniciado após a queima de colchões em uma das alas da unidade.

Informações preliminares dão conta de que alguns presos fugiram e que há vítimas fatais no presídio, mas até o fechamento deste texto, o número não havia sido confirmado. Conforme informações preliminares apuradas pela TV Anhanguera, seis pessoas morreram, sendo uma decapitada.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para dar apoio aos agentes prisionais e também procura por foragidos.