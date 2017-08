Rapazes são presos com 4 kg de pasta base de cocaína na BR-364

Dois rapazes, de 18 e 25 anos, foram presos na madrugada desta sexta-feira (18), com 4 kg de pasta base de cocaína, dentro de um ônibus, na BR-364, em Jataí.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes da corporação e da Polícia Federal abordaram o veículo, que saiu de Cuiabá (MT), com destino a Uberlândia (MG), e durante a fiscalização, os policiais encontraram quatro tabletes da droga na bagagem do rapaz mais novo.

De acordo com a PRF, ele disse que pegou o entorpecente com um desconhecido no terminal rodoviário de Rondonópolis (MT) e deixaria no terminal rodoviário de Uberlândia (MG).

O suspeito disse ainda que pelo transporte ele receberia R$ 2 mil, e que estava viajando em companhia de outro passageiro no mesmo ônibus. Os jovens foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Jataí.