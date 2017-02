Rapaz preso por tráfico de drogas guardava em casa R$ 141 mil em espécie

Um rapaz de 22 anos foi preso por tráfico de drogas na noite desse sábado (11) com R$ 141 mil em espécie guardados em casa, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Após investigações, os policiais foram até a residência do suspeito, onde encontraram a quantia.

Quando questionado sobre a origem do dinheiro, o jovem não soube responder. Em seguida, levou os militares até um estabelecimento comercial no Setor Serrinha, onde foi apreendido 1 quilo de drogas.

O jovem, o dinheiro e a droga foram encaminhados para a Central de Flagrantes da capital. Segundo a PM, o suspeito já tinha passagem pelo crime de receptação.