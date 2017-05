Rapaz morre afogado após pular em área de lago que é proibido nadar em Leopoldo de Bulhões

O jovem Marcos Vinícius Rodrigues de Oliveira, 18 anos, morreu afogado em um lago, em Leopoldo de Bulhões.

De acordo com a TV Anhanguera, ele estava participando de uma cavalgada com amigos quando resolveu nadar no lago. Segundo testemunhas, antes de entrar no lago, em uma área em que é proibido nadar, ele tinha ingerido bebida alcoólica.

No lago, boias indicam até onde o banhista pode ir, mas ele ultrapassou o limite. O rapaz foi retirado do lago já morto e recolhido pelo Instituto Médico Legal.