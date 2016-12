Rapaz de 19 anos morre afogado em chácara onde comemorava o Natal em Goiânia

Um rapaz de 19 anos morreu afogado na represa de uma chácara na Vila Maria Rosa, em Goiânia, na manhã deste domingo (25). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima é do Tocantins e estava com a família na chácara para comemorar o Natal.

Segundo os bombeiros, a corporação só foi acionada quando os familiares sentiram falta da vítima, procuraram ele e só encontraram as roupas às margens do lago usado como criatório de peixes, que tem mais de 2,5 metros de profundidade.

As equipes dos bombeiros localizaram o corpo do rapaz após duas horas de buscas.