Um jovem de 19 anos foi esfaqueado no início da tarde desta segunda-feira (17), dentro do terminal do Vera Cruz, em Goiânia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o suspeito estava armado com uma faca e tentou tomar o celular da vítima, que resistiu e segurou o aparelho. O criminoso começou a fazer cortes na mão do rapaz para que soltasse e fugiu em seguida.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao cais do bairro Goiá.