Rapaz de 19 anos é esfaqueado dentro do terminal Padre Pelágio

Atualizado às 17:01

Um jovem de 19 anos foi esfaqueado no tórax na tarde desta terça-feira (27) dentro do terminal Padre Pelágio, em Goiânia. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU), o coração da vítima foi atingido por um golpe de faca.

O jovem foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), onde está internado em estado gravíssimo e respira com ajuda de aparelhos.

Ainda não há informações sobre a autoria ou a motivação do crime.