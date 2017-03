Rapaz colide carro roubado em muro de condomínio em Goiânia

Um homem de 21 anos foi autuado na madrugada desta terça-feira (28), após colidir um veículo roubado em um muro de um condomínio, no setor Residencial Solar Ville, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), ao chegar no local para atender a ocorrência de dano, foi constatado que o automóvel GM Onix tinha um registro de furto/roubo. O condutor do carro disse aos policiais que na casa de sua namorada, no mesmo setor, havia porções de entorpecentes para seu uso, o que se foi comprovado.

O motorista ainda contou que no setor Jardim Esmeralda, ele tinha uma espingarda de calibre .22, que estava escondida embaixo do colchão. Através de diligências, a arma de fogo foi encontrada no local indicado.

O rapaz foi conduzido para a Central de Flagrantes, onde foi autuado por Receptação, Posse ilegal de arma de fogo, Dano e Posse de droga para consumo.