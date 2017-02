Rapaz é preso e adolescente apreendido suspeitos de roubos em Aparecida de Goiânia

Um homem de 19 anos foi preso e um adolescente apreendido na madrugada desta quarta-feira (8), suspeitos de roubar um supermercado e uma panificadora em Aparecida de Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os roubos aconteceram na noite de terça-feira (7), no Setor Aeroporto Sul e com a identificação da placa da moto em que estavam os bandidos, a polícia chegou até o rapaz que confessou o crime e ainda indicou o endereço da casa do adolescente, no Setor Dom Bosco.

Segundo a polícia, na casa do adolescente foram encontradas as duas armas utilizadas no roubo, a moto e os pertences das vítimas.