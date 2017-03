Rapaz é preso com pés de maconha e moto furtada, em Anápolis

Um rapaz de 25 anos, foi preso no sábado (18), com pés de maconha, mais de 4 kg de droga embalada, pistola, R$ 6 mil em dinheiro e uma moto furtada, em Anápolis.

De acordo com a Polícia Militar (PM), através de uma denúncia que um homem estaria comercializando drogas na Rua Presidente Castelo Branco, no bairro Das Bandeiras, a equipe foi até o local e viu o suspeito saindo do endereço denunciado.

Durante a abordagem, o jovem informou que em seu quintal havia nove pés de maconha. Dentro da casa ainda foi localizado também cinco tabletes de maconha, 267 gramas de cocaína, um simulacro de pistola, duas balança de precisão, R$ 6 mil em dinheiro, um kit usado para adulterar sinal identificador e uma motocicleta furtada.

O suspeito e os objetos apreendidos, foram conduzidos para a Central De Flagrantes.