Rapaz é preso com aparelhos celulares furtados de loja em Aparecida de Goiânia

Um jovem de 25 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (22), suspeito de furtar aparelhos celulares de uma loja de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia.

Segundo a Polícia Militar (PM), o rapaz invadiu a loja pelo teto durante a madrugada e por volta das 4h o alarme disparou. A polícia foi até o local, mas não conseguiu entrar no estabelecimento porque não tinha as chaves.

Uma viatura ficou monitorando as proximidades da loja até que no início da manhã de hoje, por volta da 6h30, o homem resolveu sair do estabelecimento e foi preso enquanto descia do teto por um poste de energia elétrica.

Com ele a polícia apreendeu os dois aparelhos celulares furtados. Ainda de acordo com a PM, o homem já tem quatro passagens por roubo e furto. Ele foi preso e encaminhado para o 4º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia.