Rapaz é preso após agredir namorada que se negou a preparar comida para ele

A Polícia Civil (PC) de Goiatuba cumpriu nesta segunda-feira (13), um Mandado de Prisão Preventiva contra um homem de 22 anos, denunciado por agredir a namorada que se negou a preparar comida para ele.

Segundo as investigações, no dia 3 de janeiro, o rapaz agrediu a vítima com vários golpes no rosto e nas costas, por não aceitar que a companheira tenha se negado a obedecê-lo. Depois da discussão, os dois romperam o relacionamento que já durava quatro anos, e a mulher pediu uma medida protetiva, mas não foi atendida.

De acordo com a PC, no último dia 22, o suspeito foi até residência da vítima, pulou o muro e invadiu a casa. Ainda segundo a polícia, na ocasião, o rapaz tentou enforcá-la e lhe deu vários socos.

Após investigação dos fatos e autoria, a PC ofertou ao judiciário local representação pela prisão preventiva, a qual foi decretada e cumprida. O rapaz foi indiciado pelos crimes de lesão corporal e ameaça. Ele está recolhido no presídio de Goiatuba à disposição da justiça.