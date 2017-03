Rapaz é morto com tiro nas costas no Setor Urias Magalhães

O corpo de um homem, de 22 anos, foi encontrado, na madrugada desta sexta-feira (24), na Rua Pará esquina com Macapá, no setor Urias Magalhães, em Goiânia. De acordo com o Instituto Médico Legal (IML), a vítima foi atingida por um tiro nas costas.

Testemunhas relataram à polícia que ouviram vários disparos de arma fogo. A Polícia Militar afirmou que o homem era usuário de drogas. A Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH) já foi até o local e vai investigar o motivo e autoria do crime. A identidade da vítima ainda não foi confirmada.