Radares substituídos nas GOs

As rodovias estaduais de Goiás terão novos modelos de equipamentos para fiscalização. A Agência Goiana de Transporte e Obras (Agetop) está com 24 novos radares, que além de captarem a velocidade, identificam se o número da placa é de um veículo roubado, com mandado de busca e apreensão, ou se está com o IPVA atrasado. O modelo dos equipamentos, novidade na Polícia Rodo...