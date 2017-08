Radares em Goiânia começam a operar em 31 de agosto

Fiscalização eletrônica na Avenida 85, em Goiânia, recomeça na próxima quinta-feira (31). A Marginal Botafogo também contará com monitoramento por radares fixos a partir da mesma data. Durante os próximos dias a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) realizará campanhas educativas para orientação aos condutores.

O monitoramento acontecerá por meio de 26 equipamentos espalhados na avenida e na marginal conforme determinado na primeira ordem de serviço. Além disso, o secretário Fernando Santana reforçou que os equipamentos identificam irregularidades como furto, roubo ou clonagem do veículo.

O titular da Pasta reiterou que os equipamentos de fiscalização flagram infrações como excesso de velocidade, invasão do corredor de ônibus, avanço do sinal vermelho, parada sobre a faixa de pedestre e conversão proibida. O valor das multas varia de R$ 130 a 880, a depender da infração, assim como a pontuação a ser atribuída na carteira nacional de habilitação que vai de quatro a sete pontos.

Os próximos pontos a iniciarem o monitoramento são as Avenidas T-63, no Setor Bueno, e Santa Maria, no bairro Goiá, além do Corredor Universitário, no Setor Universitário. A fiscalização iniciará à medida que forem realizadas a energização pela Celg Distribuição e a aferição pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).