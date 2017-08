Radares em Goiânia começam a multar nesta quinta-feira (31); veja os locais

Em funcionamento os radares já estão, mas em período de testes. A partir das 0h00 desta quinta-feira (31), porém, os equipamentos começam a registrar as infrações cometidas no trânsito, em Goiânia, e, consequentemente, as multas devem chegar às casas dos infratores. (veja os pontos no final da matéria)

A operação de fotossensores na capital ocorre aproximadamente 1 ano e dois meses depois deles serem desligados. Em meados de julho de 2016, 149 pontos deixaram de ser fiscalizados e apenas os corredores exclusivos continuaram por um tempo, mas logo também foram encerrados.

A retomada neste ano começará pela Avenida 85 e Marginal Botafogo por meio de 26 equipamentos fixos, que fiscalizarão 51 faixas e com uma nova empresa operadora do serviço: a Elizeu Kopp, vencedora da licitação para a instalação e operação do sistema.

Os radares flagram infrações como excesso de velocidade, invasão do corredor de ônibus, avanço do sinal vermelho, parada sobre a faixa de pedestre e conversão proibida. O valor das multas varia de R$ 130 a R$ 880, a depender da infração, assim como a pontuação a ser atribuída na carteira nacional de habilitação que vai de quatro a sete pontos.

Segundo o anúncio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT), os próximos pontos a iniciarem o monitoramento são as Avenidas T-63, no Setor Bueno, e Santa Maria, no bairro Goiá, além do Corredor Universitário, no Setor Universitário. A fiscalização iniciará à medida que forem realizadas a energização pela Celg e a aferição pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Mais radares

Nesta quarta-feira (30), mais uma Ordem de Serviço foi assinada para a instalação de equipamentos que fiscalizarão 177 faixas na capital. De acordo com a SMT, até o momento já foram instalados fotossensores em 415 faixas. A maioria aguarda as ligações de energia e aferição.

O secretário de Trânsito, Transportes e Mobilidade, Fernando Santana, destaca que o serviço prestado pela pasta trará mais segurança para todos que circulam por Goiânia.

A previsão é de que a ordem de serviço liberada nesta quarta-feira seja concluída até o final de setembro. A empresa Elizeu Kopp espera que a fiscalização eletrônica em 643 faixas esteja em pleno funcionamento até o mês outubro ou novembro.

Veja os mapas com os radares: