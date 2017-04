Radares camuflados podem ser proibidos em rodovias de Goiás

O excesso de velocidade é algo que preocupa a Polícia Rodoviária Federal de Goiás (PRF/GO). Os números comprovam o porquê disso. Durante o Carnaval e Semana Santa, mais de 7 mil ocorrências foram registradas em cada feriado por motoristas que excederam ao limite permitido nas rodovias federais, que é 110 Km/h.

Mesmo com esses dados, o deputado Diego Sorgatto (PSB) apresentou projeto de lei na Assembleia Legislativa com o objetivo de proibir a instalação de radares móveis nas rodovias goianas. Mas a proposta quer a proibição da instalação dos equipamentos em locais de difícil visualização dos motoristas. A proposta foi aprovada preliminarmente e está sob análise da Comissão de Constituição, Justiça e redação (CCJ).

Segundo o deputado, a finalidade dos radares móveis não pode ser punitiva, mas educativa. “É preciso uma sinalização apropriada para que os motoristas possam ser bem orientados sobre a sua localização”, diz ele, acrescentando que os aparelhos instalados de forma oculta geram um grande número de multas e pode comprovar, na prática, o propósito arrecadatório.

Sorgatto explica que o projeto tem amparo legal no artigo 23, inciso XII, da Constituição Federal, que trata da competência da União, Estados e Municípios para estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança no trânsito.

Dos casos de excesso de velocidade flagrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas rodovias federais que cortam Goiás durante a Semana Santa, chama a atenção, o trecho da BR-060 entre as cidades de Anápolis e Brasília, onde foram identificados 2.773 condutores acima do permitido. No local foram registrados os maiores abusos.