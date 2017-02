Quilombola: O sonho da Flor do Moinho

A mistura de humildade, dedicação e sabedoria fizeram de Florentina Pereira dos Santos, mais conhecida como dona Flor, figura admirada no povoado do Moinho, em Alto Paraíso, no Nordeste de Goiás. Quilombola, raizeira e parteira, aos 79 anos ela está prestes a realizar um grande sonho: construir um espaço onde ela poderá transmitir os saberes tradicionais das ervas e do ...