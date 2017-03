Quesito segurança é lembrado por usuários

Dentre as cinco piores avaliações nos 21 terminais da Rede Metropolitana, duas vieram do Terminal Vera Cruz. A qualidade e conservação dos abrigos recebeu nota 1,38, enquanto a segurança na viagem (assalto) foi avaliada com 1,61. O diretor técnico de operações da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), Walter Silva, acredita que, para o primeiro item...