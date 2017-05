Quem cai primeiro: Dragão ou Temer? POPULAR foi à feira saber a opinião do povo 🎥

Não está fácil para nenhum dos dois: no embate destasemana, Atlético-GO e o presidente Michel Temer se enfrentam na disputa de permanência no gosto do povo. Não entendeu?

O Dragão tem jogo decisivo nesta quarta-feira (24) contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Somente a vitória garante vaga. Temer, por sua vez, sofre com pressão para renunciar ao cargo após mais um escândalo político.

Especulações iniciaram de quando seriam a queda do único representante goiano na elite do futebol brasileiro e também do atual presidente no poder.

Afinal, se for para 'cair'... quem seria o primeiro?

Confira a opinão da galera: