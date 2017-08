Queixa sobre queda de desvio

Funcionários do parque Mutirama planejavam imprimir pulseiras de identificação falsas para perpetuar o desvio de dinheiro da bilheteria, investigado pela Operação Multigrana do Ministério Público de Goiás (MP-GO). Gravações de interceptação telefônica de dois funcionários, que foram denunciados neste sábado (26) à Justiça por organização criminosa com outras oito pessoa...