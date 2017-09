Queda de energia causa grande congestionamento na Marginal Botafogo

O cruzamento da Avenida Jamel Cecílio com a Leopoldo de Bulhões, no setor Pedro Ludovico, em Goiânia, está com os semáforos inoperantes na noite desta segunda-feira (4).

De acordo com a Secretaria Municipal do Trânsito (SMT), o motivo é uma queda de energia no bairro. Os sinaleiros da 2° Radial com a Rua Recife, no mesmo setor, também estão desligados.

Agentes da SMT já estão nesses pontos para auxiliar os motoristas que passarem nessas regiões. Por conta do problema, os dois sentidos da Marginal Botafogo apresentam um longo congestionamento.