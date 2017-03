Queda de camarote deixa 27 feridos em festa sertaneja

A queda de um camarote durante a 27ª Festa do Peão de Boiadeiro, no município de Arandu, interior de São Paulo, deixou 27 pessoas feridas na madrugada desde domingo (19), segundo informações do Corpo de Bombeiros de Avaré, cidade próxima.

A estrutura cedeu por volta da 1h da manhã, ferindo pessoas que estavam sobre o camarote e debaixo dele.

Todos os feridos foram enviados para hospitais de Arandu e Avaré. Quatro deles sofreram fraturas, mas os bombeiros informaram que não houve nenhum ferimento grave. Segundo os hospitais, apenas uma pessoa permanecia internada no início da tarde de domingo.

O local do evento tinha alvará de funcionamento e a estrutura havia sido liberada por um engenheiro, ainda de acordo com os bombeiros. A Polícia Civil deverá investigar os motivos do incidente.