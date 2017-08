Quatro suspeitos de roubo a banco são mortos em confronto com a PM no sudeste goiano

Quatro suspeitos de roubo a banco foram mortos em confronto, segundo a Polícia Militar (PM), na região sudeste de Goiás. A última morte aconteceu na manhã deste sábado (5).

Desde a última quarta-feira (2), a polícia procurava por bandidos na região. Foram apreendidos explosivos, coletes balísticos e munições, após perseguição a um caminhão que trafegava pela GO-330, entre Catalão e Ouvidor. Os ocupantes do veículo furaram um bloqueio policial e atiraram contra os agentes, que responderam também com disparos. A polícia acredita que os suspeitos fazem parte de uma quadrilha do "Novo Cangaço". Um dos criminosos sobreviveu na troca de tiros e foi preso.

Sobre o balanço final da ocorrência, a PM informou que foram apreendidas uma submetralhadora 9mm, pistolas calibre 380 e ponto 45, luvas, espingardas, uma caminhonete, e mais de R$ 33.000,00 em dinheiro.

A principal suspeita é que o valor tenha sido roubado em um banco da Caixa Econômica Federal, em Capelinha, Minas Gerais.