Quatro são presos com quase uma tonelada de drogas no interior de Goiás; veja vídeo

Quatro pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira (30), com cerca de uma tonelada de drogas no KM-35 da GO-050, em Chapadão do Céu, no Sudoeste do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), os suspeitos estavam em dois carros.

A abordagem foi realizada por Policiais Rodoviários Estaduais (PRE) e um dos condutores dos veículos não obedeceu a ordem de parada e jogou o carro na direção as autoridades. Nenhum policial ficou ferido.

Após fazer buscas, a PRE conseguiu localizar e prender os suspeitos. A droga também foi apreendida com o grupo.

Os criminosos foram encaminhados à Polícia Federal (PF) de Jataí.

Um delegado da PF do Distrito Federal está a caminho da delegacia onde os quatro foram conduzidos, devido eles terem participação em crimes em Brasília.