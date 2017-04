Quatro são presos após roubar carro e manter reféns em Pirenópolis

Dois homens foram presos e dois menores apreendidos na noite desta sexta-feira (28), na GO-431, em Pirenópolis, a 120 km de Goiânia. Eles são acusado de roubar dois veículos e fazer quatro pessoas reféns.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma pessoa viu um casal sendo assaltado na cidade e acionou a PM. As vítimas foram feitas reféns e coladas no banco de trás do veículo. Durante patrulhamento, os policiais conseguiram localizar o carro na rodovia e libertar o casal. No mesmo instante passava pela GO-431 outro veículo que foi abordado pelos agentes e nele havia mais duas pessoas dentro do porta-malas.

Uma das vítimas era um idoso de 80 anos. Segundo a polícia, o carro tinha sido roubado em Corumbá, no entorno do Distrito Federal. As vítimas relataram à polícia que foram ameaçadas e agredidas a todo o momento pelos autores do crime. Os suspeitos usaram dois simulacros de arma de fogo para abordar e roubar as vítimas.

O quarteto foi encaminhado para Central de Flagrantes de Anápolis, onde foram autuados por sequestro e cárcere privado, corrupção de menores e roubo.