Quatro ruas do setor Marista terão sentido único a partir do dia 22

Quatro ruas do setor Marista, em Goiânia, terão sentido único a partir da próxima quarta-feira (22). As ruas que vão sofrer alteração são a 1.142, Amélia Artiaga Jardim, 1.141 e 122, entre as alamedas Ricardo Paranhos e Sebastião Fleury.

Ao G1 Goiás, o diretor de Educação para o Trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT), Horácio Ferreira, explicou que a mudança é necessária para atender a uma demanda do trânsito local. “Como a região é um polo gastronômico, tem muitas cínicas, academias, o fluxo de veículos cresceu muito, então é preciso fazer ajustes para melhorar o trânsito”, disse.

Faixas já foram colocadas na região para orientar os motoristas. Agentes também distribuíram panfletos informando os moradores sobre as alterações. De acordo com o G1, os servidores da SMT também devem ficar no local para coibir qualquer infração e explicar as mudanças.