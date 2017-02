Quatro ruas do Setor Marista passam a ter sentido único nesta terça-feira

As ruas 1.142, Amélia Artiaga Jardim, 1.141 e 122, entre as alamedas Ricardo Paranhos e Sebastião Fleury, no Setor Marista passam a ter sentido único a partir desta terça-feira (21). A Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) informou que a medida visa melhorar o fluxo na região.

Em entrevista ao G1, o gerente de Educação de Trânsito da SMT, Horário Ferreira, contou que o fluxo de veículos cresceu muito e os ajustes se fazem necessários para melhorar o trânsito. Caso a medida não dê o efeito desejado outras medidas podem ser adotadas, como a proibição do estacionamento em um dos lados, pontou o gerente.

Agentes da SMT estão orientandos os motoristas e faixas foram fixadas informando sobre as mudanças.