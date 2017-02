Quatro pessoas são baleadas em Três Ranchos após briga de trânsito

Uma confusão de trânsito envolvendo dois homens em Três Ranchos, no sudeste goiano, terminou em tiroteio e deixou quatro pessoas gravemente feridas.

O crime aconteceu na noite do último domingo (26), e teria sido motivado após uma briga de trânsito no mesmo dia, horas mais cedo. De acordo com a Polícia Civil, durante uma manobra, o motorista de um carro teria acertado a perna de um pedestre que, com raiva, reagiu chutando o veículo.

Horas mais tarde, o motorista retornou ao local e encontrou o mesmo homem com quem havia se desentendido, ao lado de outros amigos. Ele sacou a arma e atirou contra o grupo, acertando quatro pessoas. Em seguida, o autor dos disparos fugiu.

As quatro pessoas feridas foram encaminhadas para a Santa Casa de Catalão. Três delas continuam internadas na unidade em observação, já o quarto foi transferido, em estado grave, para a Capital.

A polícia não soube informar de que cidade eram as vítimas, uma vez que estavam hospedadas na cidade em uma casa alugada.

O suspeito de atirar contra o grupo ainda não foi preso, mas a Polícia já investiga o caso.