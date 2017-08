Quatro perguntas para Gilberto Marques Neto

1 - A intenção é diminuir a quantidade de denúncias? A intenção não é fazer com que as pessoas deixem de fazer as denúncias, até porque a Amma vai garantir o sigilo das informações. Nossa preocupação é atender ocorrências que têm fundamento, porque sabemos que há casos que não procedem, como concorrentes querendo dificultar o negócio do outro. Queremos inibir trote...