Quatro jovens são presos por roubos de veículos em operação da Polícia Civil

Quatro homens foram presos nesta quinta-feira (22) em Goiânia e Hidrolândia durante a operação Illuminatis, deflagrada pela Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (Derfvra). A ação tinha o objetivo de prender envolvidos em roubos de veículos em Goiânia e na região metropolitana.

Durante a operação, foram efetuadas as prisões preventivas de Igor dos Santos Lopes da Silva, de 20 anos, conhecido por “Iguim”; Júlio Cesar dos Santos Costa, de 19 anos; Bruno Sousa Lima, de 24 anos; e Alef Santhyago S. Oliveira, de 20 anos. Além das prisões, outros sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos e Jocksan Bruno da Silva, de 21 anos, foi conduzido coercitivamente após ser reconhecido pela vítima de um assalto no Jardim Atlântico e confessar o crime. Após o roubo, Jocksan abandonou o veículo no Setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia.

Todos os criminosos serão indiciados em inquérito e responderão por crime contra o patrimônio com emprego de violência. De acordo com o delegado titular da Derfvra, Adriano Costa, os crimes são casos distintos, sem nenhuma ligação entre si.