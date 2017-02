Quatro homens são presos por assaltos com motocicleta em Goiânia

Quatro pessoas foram presas na manhã desta sexta-feira (17) suspeitas de cometerem assaltos utilizando uma motocicleta, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), um dos casos aconteceu no setor Itatiaia, quando uma pedestre teve a bolsa roubada por dois homens armados que fugiram na moto.

O veículo foi localizado em uma casa no setor São Judas Tadeu. No local, a PM encontrou a bolsa roubada, uma arma de brinquedo e a motocicleta usada no assalto.

Dois irmãos, de 23 e 16 anos, e outros dois homens, de 29 e 18 anos, foram presos e encaminhados à Central de Flagrantes da Capital.