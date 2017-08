Quatro detentos ficam feridos durante briga em Luziânia

Quatro detentos, do Centro de Inserção Social (CIS) de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, ficaram feridos por conta de uma briga. A confusão aconteceu nesta quarta-feira (30), durante o horário de visita.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO), os presos, que são da ala do regime semiaberto, foram contidos pelos agentes. Os detentos ficaram feridos e um deles chegou a ter o pulmão perfurado. Ele passou por uma drenagem na Unidade de Pronto Atendimento de Luziânia e segue em observação.

Os outros três, que tiveram ferimentos leves, receberam atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e levados de volta ao CIS. As visitas pela manhã tiveram que ser canceladas.