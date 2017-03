Quatro Credeqs devem ser inaugurados no interior do Estado até 2018

O Governo de Goiás anunciou nesta quarta-feira (29) que quatro Centros de Referências e Excelências em Dependências Químicas (Credeqs), que estão sendo construídos no interior do Estado, devem ficar prontos até o fim de 2018.

As obras, de acordo com a nota publicada, são realizadas com recursos provenientes da privatização da Celg Distribuição.

O decreto assinado pelo o governador Marconi Perillo, publicado no Diário Oficial do Estado, garante ainda que R$ 240 milhões da venda da Celg sejam destinados à área da Saúde.

Desse montante, R$ 40 milhões são oriundos de recursos vinculados à área.

Andamento das obras

O Credeq de Quirinópolis está com 47,45% das obras concluídas e os investimentos totalizam R$ 21,7 milhões.

O valor destinado à conclusão do Credeq de Goianésia, que está com 20,57% da construção finalizada, passa de R$ 15,2 milhões.

As unidades de Caldas Novas e Morrinhos aguardam a finalização do planejamento das equipes da Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop) e da Secretaria de Estado da Saúde para darem início às obras.

Os recursos da ordem de R$ 240 milhões serão investidos na conclusão e construção de 13 obras que vão atender milhares de cidadãos goianos, especialmente no interior do Estado. As obras serão finalizadas até o fim de 2018.

Atrasos

Em reportagem publicada no dia 12 de março, o POPULAR mostrou que, de acordo com um levantamento do Tribunal de Contas do Estado (TCE), pelos menos 15 obras da saúde, de responsabilidade da gestão estadual, estavam atrasadas ou paralisadas. Além de três hospitais de urgências e emergências da Rede Hugo, o problema afeta os ambulatórios médicos de especialidades (AMEs) e os Centro de Referência e Excelência em Dependência Química (Credeqs).

Apenas os três hospitais iniciados, que já deveriam ter sido entregues à população, aumentariam em 543 o número de leitos hospitalares, sendo 100 de UTIs, além dos atendimentos de obstetrícia e pediatria. As unidades regionais estão em construção nas cidades de Santo Antônio do Descoberto, Águas Lindas e Uruaçu.

O que é o Credeq?

O Centro de Referência e Excelência em Dependência Química (Credeq) é o serviço de atendimento aos usuários comprometidos pelo uso de drogas no Estado de Goiás, para os quais os recursos disponíveis nas redes municipais não tenham apresentado a devida resolutividade.

Além das ações de assistência aos usuários e suas famílias, são realizadas atividades de qualificação para profissionais de saúde e pesquisa sobre a temática de dependência química.