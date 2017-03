Quatro casos parecidos nos últimos três meses

De quatro mulheres moradoras da periferia e sem grandes recursos financeiros que desapareceram sem que ninguém visse ou avisasse as autoridades quando foram abordadas, pelo menos três foram mortas na região metropolitana nos três últimos meses. O primeiro caso foi o da costureira Nayara Saraiva Barra, 22 anos. Ela desapareceu no início da manhã do dia 15 de dezembro ...