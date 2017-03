Quatro bandidos fazem pai e filho reféns na GO-070, em Bela Vista de Goiás

Um motorista de um caminhão e seu filho de três anos foram socorridos na tarde desta quinta-feira (16), após serem feitos reféns por quatro bandidos na GO-070, em Bela Vista de Goiás, Região Metropolitana de Goiás.

De acordo com o delegado Alexandre Barros, a Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar) foi acionada após a empresa proprietária do veículo, perceber que o caminhão tinha mudado a rota.

Quando os policiais se aproximavam do veículo, os suspeitos perceberam e conseguiram fugir. Pai e filho foram abandonados dentro do caminhão, carregado com 28 toneladas de carne.

Apesar do susto, as vítimas não foram feridas e passam bem. A Decar agora investiga a identidade dos suspeitos.