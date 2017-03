Quase 75% das crianças menores de 4 anos sem creche

Quase 75% de crianças brasileiras com menos de 4 anos de idade não vão à creche. São 7,7 milhões nessa situação de um total de 10,3 milhões, de acordo com pesquisa inédita do IBGE com base em dados do Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio) 2015.Os dados mostram que, das 10,3 milhões de crianças, 84,4% (8,7 milhões) normalmente permaneciam, de segunda a sexta-fe...