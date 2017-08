Quarteto suspeito de executar homem em bar, em Mineiros, morre em confronto com a PM

Quatro suspeitos de um homicídio foram mortos em confrontos com o Comando de Operações de Divisas (COD) e com policiais do 14° Comando Regional de Polícia Militar (CRPM) de Jataí na madrugada desta quinta-feira (31), em Perolândia, na região sudoeste do Estado.

Um circuito de câmeras registrou quando, por volta das 22h de quarta-feira (30), o quarteto em um carro para o veículo no meio de uma rua em Mineiros. Dois ocupantes descem e atiram contra um homem que está junto com um grupo de pessoas sentado em uma calçada, bebendo e olhando no celular. Após os disparos, os suspeitos fogem.

A vítima identificada como Wanderson dos Santos, 27 anos, não resistiu aos ferimentos. Ele era preso do regime semiaberto e possuía passagens pela polícia.

Segundo o Coronel da Polícia Militar, Ricardo Mendes, os suspeitos fugiram para a zona rural de Perolândia e a polícia foi acionada. Em uma ação entre o COD e 14° CRPM, os policiais realizaram bloqueios e conseguiram localizar o grupo.

No primeiro confronto, três suspeitos foram mortos e em uma segunda abordagem o quarto envolvido também foi morto. Os policiais que participaram das ações saíram ilesos. Até o momento da publicação desta nota os suspeitos ainda não tinham sido identificados.

Os policiais apreenderam com o grupo armas e munições e recuperaram um veículo roubado, que estava com placas clonadas.