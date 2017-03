Quarteto é preso suspeito de roubar residência em Goiânia

Quatro pessoas foram presas suspeitas de roubar uma residência, na região Noroeste da Capital, na madrugada desta terça-feira (14).

Segundo a Polícia Militar (PM), o quarteto agia com dois carros. Washington Pires Martins Cardoso e Heverton Eucris Marinho da Silva estavam em um VW Voyage e com os suspeitos, a polícia descobriu que Indrid Lorrany Soares de Matos e Luciene Lopes de Oliveira, inclusive uma estava com um bebê, davam apoio a pratica do crime em um VW Fox.

Com o grupo foi apreendida uma TV de 42 polegadas e roupas. Ainda segundo a PM, os dois homens já tinha passagens na polícia por roubo, estelionato e tráfico de drogas. O grupo foi encaminhado para a Central de Flagrantes.