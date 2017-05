A quarta-feira (3), será marcada por sol com poucas nuvens em grande parte de Goiás. Apenas na região Oeste estão previstas pancadas de chuva ao longo do dia.

Em Goiânia, a temperatura oscilará entre os 19º e 30ºC. A umidade relativa do ar atinge a máxima de 68%. O sol predominará na maior parte do dia, com céu claro e poucas nuvens. A previsão é do Núcleo de Meteorologia e Hidrologia de Goiás.