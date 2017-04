"Quando chove não dormimos, ficamos olhando a cratera", afirma moradora do Jardim Luz, em Aparecida

Da janela da cozinha da casa alugada, Mariane dos Santos Dias vê, desde janeiro deste ano a cratera da Alameda do Almeida, em Aparecida de Goiânia, uma cratera aumentar a cada dia. O buraco já atingiu duas vias, o calçamento e um pedaço do terreno da residência.

A cratera no bairro Jardim Luz, segundo a Defesa Civil do município, está com mais de 2 mil m² de diâmetro e uma profundidade entre 8 e 10 metros. Mariane, o marido e a filha de 1 ano e 9 meses moram na residência desde junho de 2016, e agora a casa está comprometida, de acordo análise dos técnicos da Defesa Civil que visitam semanalmente a família e monitoram a situação da cratera.

No interior do imóvel é possível ver rachaduras e o forro cedendo. “De vez em quando escutamos a casa ‘ranger’, mas não temos para onde ir. Temos um contrato, pagamos R$ 1.500 de aluguel por mês”, afirma Mariane. A cratera já atingiu e danificou canos da rede de água e a família ficou sem abastecimento.

A família alugou o imóvel e investiu todas as economias que tinha na montagem de um negócio próprio, um campo de paintball, assim, Mariane poderia conciliar os cuidados com o negócio, a casa e a filha. “Quando chove à noite, ninguém dorme com medo da casa cair”, contou a dona de casa.

No entanto, desde o surgimento da cratera, os clientes estão minguando e a família começa a calcular os prejuízos.

Surgimento da cratera

A Alameda do Almeida e a Bartolomeu Bueno são vias com constante fluxo de veículos. Motoristas usam o trajeto como uma alternativa para fugir dos trechos mais comuns e diminuir o tempo no trânsito em Aparecida de Goiânia.

Mariane contou que o marido e vizinhos ligam insistentemente na prefeitura avisando sobre o perigo e como a cratera estava crescendo rapidamente. No entanto, ela afirma que demoraram a sinalizar e interditar o trecho.

“Ela surgiu de baixo para cima, eu ficava olhando os carros com família passando e ficava com medo de o asfalto ceder e todos caírem dentro. Meu marido e vizinhos que colocaram os primeiros galhos de árvore para avisar aos motoristas”, relata a mulher

Nascente perene

Na quadra em frente onde surgiu a cratera existe uma nascente perene e segundo o chefe de operação da Defesa Civil de Aparecida de Goiânia, Roneiron José de Sousa, o desenvolvimento da região de forma desproporcional ajudou no surgimento do buraco.

Sousa explicou ainda que a residência de Mariane, além do monitoramento constante, foi interdita administrativamente, ou seja, a família pode permanecer, mas a situação pode mudar e com isto os moradores seriam retirados e levados para outro local.

“Além das visitas constantes, quando chove equipes vão até o local para acompanhar a situação. Já foi decretado situação de emergência e avisamos a Defesa Civil Nacional”, afirmou.

Ele também explicou que o órgão já liberou recursos na ordem de R$ 12 milhões que serão empregados na reconstrução das galerias fluviais na cratera do Jardim Luz e em outra localizada na Areia do Monte. “O valor ainda não chegou, é necessário a conclusão de alguns trâmites”, pontou.

Liberação de recursos

A secretaria de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos da cidade, Valéria Pettersen, afirmou que uma avaliação feita por engenheiros orçou que seriam necessários R$ 7,5 milhões para fazer os reparos. “Esse valor orçado foi antes da última chuva, agora a situação deverá ser recalculada”, afirmou.

Ainda de acordo com Valéria, o prefeito da cidade, Gustavo Mendanha, esteve reunido no início da semana com o secretário nacional da Defesa Civil, Renato Newton Ramlow, e o convidou para conhecer os alguns pontos críticos existentes começando pela cratera no Jardim Luz. A visita está pré-agendada para a próxima quarta-feira (3).

Neste encontro também deverá ser anunciada a liberação de R$ 30 milhões para a reconstrução dos trechos afetados pelas crateras e erosões existentes em Aparecida, com prioridade para a do Jardim Luz.