Quadrilha suspeita de roubar veículos e casas em Goiânia é presa

Uma quadrilha composta por jovens de 18, 19, 23 e 27 anos, que roubava casas e carros na capital, foi presa na madrugada desta quarta-feira (9), em uma residência no setor Gentil Meireles, em Goiânia.

Segundo a Polícia Militar (PM), na porta da casa havia um carro com vários rapazes dentro e no momento da abordagem eles entraram na residência, sendo que o mais novo jogou uma pistola no telhado.

De acordo com a corporação, no interior do veículo foi localizado um revólver Taurus calibre 38 e dentro da casa foram apreendidos vários televisores e celulares roubados.

Ainda segundo a polícia, os suspeitos disseram que haviam acabado de roubar um Jeep Renegade de um casal e que o carro estaria "esfriando" na região central de Goiânia. Uma outra equipe da PM conseguiu localizar o veículo.

A quadrilha foi encaminhada para a Central de Flagrantes, onde as vítimas fizeram o reconhecimento deles como sendo os autores de roubo. A Polícia Militar informou também que todos os integrantes já tem passagens e agora foram autuados por roubo, porte ilegal de arma de fogo e receptação.