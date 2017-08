Quadrilha suspeita de roubar carros e casas a mando de detento é presa em Goiânia

Uma quadrilha formada por um homem, uma mulher e mais quatro adolescentes foi desarticulada na madrugada desta segunda-feira (14), suspeita de roubar carros e casas em Goiânia.

Segundo a Polícia Militar (PM), moradores da região do Bairro Santos Dumont denunciaram a movimentação intensa de entrada e saída de veículos na casa. Os policiais então aguardaram a chegada de uma moradora de 17 anos e dentro da residência encontraram dois carros roubados, um Ford Fieste e um Chevrolet Onix.

Enquanto a polícia estava dentro da casa, chegaram mais dois adolescentes conduzindo um VW Fox, com placas falsas. De acordo com a PM, eles confessaram que roubaram os veículos e entregaram onde estavam os outros integrantes da quadrilha, no Setor Conjunto Vera Cruz 2.

No local indicado, foram localizados um Chevrolet Prisma, vários objetos roubados das vítimas, entre alianças, correntes de ouro, documentos, R$ 1.360,00 em dinheiro, aparelhos de TV e video game. Ainda com os suspeitos foram encontrados também duas armas de fogo e um simulacro de pistola.

Segundo a polícia, o bando agia sob o comando de um jovem de 20 anos, que mesmo preso, repassava as ordens por um aplicativo de mensagens.