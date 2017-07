Quadrilha suspeita de fraudar licitações de transporte escolar é alvo de operação em Goiás

O Ministério Público de Goiás (MP) realiza uma operação para desarticular uma quadrilha que fraudava licitações de transporte escolar. A ação teve início na manhã desta sexta-feira (28) e serão cumpridos nove mandados de prisão e quatro de busca e apreensão em Acreúna, a 150 km de Goiânia e Anápolis, na região central do Estado.



O MP informou que a operação é realizada em parceria com as polícias Civil e Militar. As fraudes aconteciam em pelo menos 30 cidades goianas. Oito promotores de Justiça participam da operação.



Neste momento, equipes do MP e da Polícia Civil realizam busca e apreensão dentro da Prefeitura de Acreúna, que realizou nova licitação do transporte escolar esta semana.